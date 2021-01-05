شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» من الغربية: أنهينا أول نقاط مسار العائلة المقدسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مسار العائلة المقدسة فى مدينة سمنود بمحافظة الغربية أول نقاط مسار العائلة المقدسة جرى الانتهاء من تطويره بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن صندوق دعم السياحة قام بالمشاركة في تمويل مشروع التطوير وستقوم هيئة تنشيط السياحي له.

جاء ذلك خلال افتتاح مسار العائلة المقدسة فى سمنود بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وقدم الشكر لمحافظ الغربية على سرعة الانتهاء من تطوير المسار خلال فترة استغرقت 6 شهور فقط.

وأشار اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية، إلى أن مسار العائلة المقدسة فى مدينة سمنود نقطة من ضمن ٢٥ نقطة على مستوى الجمهورية يتم تأهيلها بنفس درجة الكفاءة، معبرًا عن اعتزازه بالمشاركة في تطوير مسار العائلة المقدسة، لخروجه بصورة رائعة تليق بالحدث وأهميته الثقافية والدينية.

وأشار «شعراوي» إلى التعاون مع وزارة السياحة والآثار لعمل لجنة فنية لدعم المشروع بكل ما يحتاجه من موارد، للانتهاء من عملية تأهيل المسار في عدد ٨ محافظات وهي القاهرة والبحيرة والمنيا وأسيوط والغربية وكفر الشيخ وشمال سيناء والشرقية.

بدأ الافتتاح بتفقد المسار بطول ٢٥٠ متر ثم تفقد كنيسة السيدة مريم العذراء، حيث قدم القمص بيشوي راعي الكنيسة لمحة تاريخية عن رحلة العائلة المقدسة بسمنود تلاها تفقد الآثار القبطية داخل الكنيسة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الرئيس أوصى الحكومة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتطوير المسارباعتباره أحد المناطق الأثرية والتاريخية والدينية والذي تسعى المحافظة من خلاله أن تجد لها مكاناً على الخريطة السياحية على مستوى الجمهورية.

«العناني» من الغربية: أنهينا أول نقاط مسار العائلة المقدسة.. و«شعراوي»: من 25 واحدة

«العناني» من الغربية: أنهينا أول نقاط مسار العائلة المقدسة.. و«شعراوي»: من 25 واحدة

«العناني» من الغربية: أنهينا أول نقاط مسار العائلة المقدسة.. و«شعراوي»: من 25 واحدة

«العناني» من الغربية: أنهينا أول نقاط مسار العائلة المقدسة.. و«شعراوي»: من 25 واحدة

«العناني» من الغربية: أنهينا أول نقاط مسار العائلة المقدسة.. و«شعراوي»: من 25 واحدة