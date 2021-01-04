شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فرصة عمل تتيحها وزارة التضامن الاجتماعي.. الشروط ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، توافر وظائف لأكثر من مؤهل، بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع للعمل بالمركز الرئيسي. وفقًا لشروط حددتها الوزارة.

وتنشر "المصري اليوم"، كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة مع رابط التقديم للوظائففي التقرير التالي:

الوظائف المطلوبة:

1- سائق، محو أمية على الاقل، يحمل رخصة مهنية.

2- أخصائي تربية فنية من خريجي كلية الفنون الجميلة أو من إحدى المعاهد المتخصصة في التربية الفنية.

3- فرد أمن، مؤهل متوسط

4- أخصائي اجتماعي، بكالوريوس خدمة اجتماعية أو ليسانس آداب اجتماع.

5- تربية رياضية بكالوريوس تربية رياضية.

6- أخصائي نفسى ليسانس آداب علم نفس.

7- عاملة، محو أمية على الأقل.

8- موظف تمريض، دبلوم تمريض على الأقل.

9- خدمات معاونة محو أمية على الأقل.

10- أخصائي حاسب آلي، بكالوريوس حاسب آلي أو مؤهل عالي مناسب.

11- أخصائي تربية موسيقية، مؤهل عالي مناسب في مجال الموسيقى.

الشروط المطلوبة للتقديم فى وظائف وزارة التضامن الاجتماعى:

- ألا يزيد عمر التقدم عن 35 ، تأدية الخدمة العسكرية (ذكور).

- أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى.

المستندات المطلوبة:

- تقديم طلب باسم (السيد اللواء مهندس مدير تنفيذي المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع).

- يتم ارفاق السيرة الذاتية و صورة المؤهل مع صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي وموقف التجنيد للذكور.

طريقة التقديم:

وفقًا لما العنته وزارة التضامن، فإن التقديم سيكون عن طريق ملء استمارة البيانات المرفقة بالإعلان من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــــــــا

وأكدت الوزارة، أنه لن يتم تقديم طلبات التوظيف، باليد نظرًا للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد.

أخر موعد للتقديم في الوظائف

وكشفت وزارة التضامن الأجتماعى، عن أخر موعد للتقديم في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ الإعلان في 3/ 1/ 2021، أى سيكون فى يوم 18 يناير 2021.