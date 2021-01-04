شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 11 منشأة مخالفة وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الاجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية جهودها لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وشن حى وسط الاسكندرية حملة مكبرة بالتنسيق مع ادارتى أشغال الطريق ورخص المحلات، استهدفت المقاهي والكافتريات والمحال المخالفة بنطاق الحى، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن اغلاق ١١منشأة مخالفة، منهم ١٠ منشآت لم تلتزم بتطبيق الاجراءات الاحترازية؛ وورشة لم تلتزم بمواعيد الاغلاق المقررة، حيث تم توقيع الغرامات المقررة ؛واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، شدد اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل كل منشاة، ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات، وتوفير أجهزة قياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الايدي بمدخل المنشأت،استخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية، التاكيد على ضرورة توفير سلات مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن .

وأكد «يوسف» ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.