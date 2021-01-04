شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب دوري لمحافظ القليوبية: تخفيض الموظفين 50% وإجازة لأصحاب الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإثنين، كتابا دوريا بتخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% بالتناوب بين الموظفين، طبقا لقرار مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

وأكد الكتاب الدوري استثناء الفئات التي تتولى إدارة مرافق حيوية بالمحافظة.

كما تضمن الكتاب الدوري إعطاء إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنه التي تؤثر مباشرة على المناعة فقط (امراض القلب- امراض الصدر- الاورام السرطانية- امراض الكبد- السيدات الحوامل)، بعد أن يثبت الموظف حالته الصحية بتقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة.