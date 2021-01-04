شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتقديم الرعاية الصحية لمصابي حريق مخبز الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية الأولية وكذلك العلاجية المتخصصة، والفحوصات والإشاعات والجراحات اللازمة للمصابين في هذا حادث نشوب حريق بأحد المخابز بمدينة الزقازيق والبالغ عددهم ٨ مصابين دون وقوع وفيات.

وأصيب كل من «م.م.ع» البالغ من العمر 19 عام محل الإقامة ههيا عامل بالمخبز، و«ك. ع .ح» البالغ من العمر 46 عام محل الإقامة أولاد صقر عامل بالمخبز و«ح. ع. أ: البالغ من العمر 46 عام محل الإقامة الزقازيق عامل بالمخبز، و» أ. ر. أ «البالغ من العمر 19 عام محل الإقامة الزقازيق عامل بالمخبز، و» أ. س. م«البالغ من العمر 27 عام محل الإقامة مشتول القاضي عامل بالمخبز، و»أ. ص. م«محل الإقامة ههيا عامل بالمخبز، و» أ. م .ص«البالغ من العمر 16 عام، محل الإقامة الزقازيق عامل بالمخبز، و» م. أ. أ «البالغ من العمر 21 عام محل الإقامة الزقازيق عامل بالمخبز.

جاء ذلك عقب تلقى غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، بلاغاً يفيد بنشوب حريق بأحد المخابز بمنطقة القومية، وتم الدفع الفوري بسيارات الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة على الحريق وكذلك سيارات الإسعاف والتي تمكنت من نقل جميع المصابين لمركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى ههيا المركزي للبدء في تلقي العلاج اللازم.

أعرب المحافظ عن بالغ اسفه لوقوع هذا الحادث متمنياً للمصابين سرعة التماثل للشفاء، مؤكداً على متابعته المستمرة لحالة المرضى لحظة بلحظة وتوجيه أقصى رعاية صحية من خلال أطباء جراحات التجميل والحرق.