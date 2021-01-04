شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: مصر تتفرد بـ«مسار العائلة المقدسة» عن سائر بلدان العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، الاثنين، عن سعادته بانتهاء مشروع تطوير أول نقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة، واصفًا أياها بالطفرة، كما وجه الشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظ والكنيسة ولكل من قام بهذا المجهود الضخم.

وأشار إلى أن ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر له أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقًا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار على اهتمام الدولة بإحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تولى الوزارة له اهتماما أثريًا وسياحيًا كبيرًا، حيث يقوم المجلس الأعلى للاثار بترميم المواقع الأثرية الواقعة على هذا المسار بالاضافة قيام هيئة التنمية السياحية إلى تطوير الخدمات السياحية بها ورفع كفاءة الطرق المؤدية لها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنسيق الحضاري لتأهيل كافة نقاط مسار العائلة المقدسة وتكوين بنية تحتية، وانشاء طرق جديدة لتمهيد دخول السيارات والاتوبيسات السياحية، وتوفير كافة الخدمات واللوحات الإرشادية وتوفير فنادق محيطة، حيث أوشك على الانتهاء من خطة تطوير شاملة لعدد من المواقع بثمانية محافظات، معربًا عن حرصه الدائم على زيارة نقاط رحلة العائلة المقدسة بصفة مستمرة ومتابعة تطور مستجدات الأعمال بها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة خصصت مبلغ 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنميةً المحلية لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.

كما قامت هيئة التنشيط السياحي بعدد من الرحلات التعريفية لعدد من الحجاج الاجانب والاعلاميين لتعريفهم بالمسار ونقاطه. فمسار العائلة المقدسة من المنتجات السياحية التي تنفرد بها مصر والذى يتم الترويج له عالميًا.