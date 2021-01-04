شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الزيادة في استخدام الأكسجين أصبح بروتوكول العلاج المحدث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الزيادة في استخدام الأكسجين أصبح بروتوكول العلاج المحدث، مؤكدة أن المبادرات الرئاسية عملت على تحسين صحة المواطنين على مدار العامين الماضيين.

وأضافت «زايد» خلال تصريحات لها لفضائية «اكسترا نيوز»، أن فريق برنامح 100 مليون صحة يتابع حالات العزل المنزلى ونقدم لهم العلاج سواء بالمراكز أو المستشفيات والقوافل العلاجية المنتشرة.

وتابعت وزيرة الصحة أنه خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك حالات كثيرة تعمل على العزل المنزلي والعلاج من قبل طبيب متخصص ولكن قد تكون هناك حالات لكبار السن يجب أن تتابع بشكل أدق.

وأشارت زايد إلى أن القوافل العلاجية ستنتشر في الأحياء الأكثر إصابة من أجل تقديم الخدمة الصحية لحالات العزل المنزلي، منوهة بأن «منظومة الأكسجين جزء هام من الأدوية».