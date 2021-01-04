شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على الصحة العامة.. غلق 6 مراكز دروس خصوصية في قلين وفوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ من غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتمكنت حملة برئاسة على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين من غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية، تواجد بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، دون مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، ما يعرضهم للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما تمكنت حملة برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، من غلق مركز للدروس الخصوصية بقرية سنديون التابعة لمركز فوة، ضمن الحملات التي تشنها مجالس المدن بالتعاون مع القوات الشرطية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيق القانون، تجاه المخالفين، حماية للأفراد والأسر من فيروس كورونا المستجد، الذي يهدد حياة المواطنين.