شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص كشك خبز وسيارة سلع تموينية أمام عمارات زويل بحدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت إدارة الرقابة التموينية بـ٦ أكتوبر كشك جديدًا لتوزيع الخبز المدعم أمام عمارات زويل، بالإضافة إلى سيارة لبيع السلع التموينية أمام عمارات زويل بحدائق أكتوبر.

وقالت سامية إسماعيل، مدير إدارة الرقابة التموينية بـ 6 أكتوبر، إن تخصيص الكشك جاء إستجابة لنداءات الأهالي في هذه المنطقة بتخصيص كشك خبز وسيارة صرف السلع التموينية المدعمة بالبطاقات في المناطق التي لايوجد بها بداليبن تموينين.

وأشارت «إسماعيل» إلى زيادة المنافذ للسلع التموينية والخبز في المناطق البعيدة، وأيضاً استجابة لمطالب الأهالي في كافة الأماكن بالمدينة، مطالبة بالحفاظ على استمرار حصة الخبز يوميًا من كشك قطاع «ج».