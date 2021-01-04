شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدن تسجل صفر كورونا في القليوبية الاثنين وبنها تستمر في الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت القليوبية، الاثنين 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة بعد أن سجل 17 حالة إصابة جديدة، فيما سجلت 4 مدن ومراكز أخرى صفر إصابة هي العبور وشرق وغرب شبرا الخيمة وقها ليستقر عدد الإصابات في المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11424 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية عند الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 845 حالة إصابة، والعبور 183 حالة، والقناطر الخيرية 714 حالة، وبنها 3511 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1185 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1272 حالة، وشبين القناطر 798 حالة، وطوخ 1421 حالة، وقليوب 770 حالة، ومدينة قها 68 حالة، وكفر شكر 657 حالة إصابة».