شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطب الوقائي»: «مصر رائدة في مكافحة كورونا.. ومحصلش حاجة تستدعي القلق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي، إن المؤسسات الصحية المصرية حريصة على كل المواطنين وأن مصر لها دور ريادي منذ بداية جائحة كورونا في شهر يناير من العام الماضي، لافتا إلى أن مصر منذ البداية وضعت خطة مهنية وتتابع كل الأوضاع في العالم لتصحيح المسار أولا بأول.

وأوضح عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة "القاهرة والناس"، أن ما أثير من لغط على مواقع السوشيال ميديا أظهر أن منظومة الصحة في مصر متكاملة، مؤكدا: "لدينا منظومة صحية ألكترونية تشمل جميع مستشفيات مصر".

واستكمل: «عندنا منظومة الكترونية تعرفنا نسبة الإاشغال في الاقسام الداخلية وأجهزة التنفس والأسرة في العناية المركزة، ومحصلش عندنا حاجة تستدعى القلق، والمنظومة الصحية اللى تمت في مصر تخلينا لا نشعر بالقلق، وفى متابعة للمستشفيات بنسبة الإشغالات والادوية في المستشفيات».