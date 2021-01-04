شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: نظام قطر تسبب في قتل أبنائنا وتخريب بيوتنا وهدم أوطاننا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التصالح مع دولة قطر، قائلًا: «حديث التصالح يدوي، عليكم ألاتنسوا:- نظام قطر هو الذي دعم الإرهاب ولايزال، هو الذي احتضن الإخوان ودعمهم بالمال والسلاح، إنه النظام الذي تسبب في قتل أبنائنا وتخريب بيوتنا وهدم أوطاننا، النظام القطري هو الذي سلط قناة الجزيره لتسيء إلى بلداننا ولتسب شعوبنا».

وتابع بكري، في حسابه على «تويتر»، مساء الاثنين: «هو النظام الذي دفع الملايين لإهانة ثورتنا وراح يسيء إلى جيشنا وقائدنا ويسمي ماحدث بالانقلاب، وحرض الغرب ضدنا ويدعم منظمات حقوق الإنسان لتسيء إلى سمعتنا، لو نسينا كل ذلك هل ننسي دماء أبنائنا، من يعيدهم إلينا بعد أن راحوا ضحية التآمر القطري ودعمه للإرهاب».

وأضاف: «لقد عانت الأمة كثيرا من ألاعيب النظام القطري ومؤامرته، تري ماذا قدمت قطر؟، هل استجابت للشروط؟، هل اعتذرت لأسر الشهداء الذين قتلوا من جراء دعمها للإرهاب؟، هل تعهدت لكم بأنها ستتوقف عن التحريض والتآمر؟، هل ستغلق بوق التآمر الذي لايكف عن التحريض ضد بلداننا؟، هل قالت لكم قطر؟».

وأردف: «إنها ستستغني عن الوجوه الحاقدة والمتآمرة التي تطل علينا من قناة الجزيره، هل ستسلم الإرهابيين المطلوبين؟، للأسف، النظام القطري مرتبط بأجندة معادية تهدف إلى تفتيت الأمة وبث الفتنة على أرضها ولن تتراجع، والأيام بيننا».