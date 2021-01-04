شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إصابات «كورونا» المعلنة «عُشر» الرقم الحقيقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تسجيل إصابات فيروس «كورون»ا المستجد في جميع أنحاء العالم هي عُشر الإصابات الحقيقية، وهذا الأمر ليس في مصر فقط، بل في جميع الدول كأمريكا وفرنسا وغيرها.

وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن الوزراة على علم بأن هناك حالات عزل منزلي كثيرة لا تعلم الوزارة عنها شيئا؛ لأنها تعالج منزليا، وتتواصل مع الطبيب الخاص، ولذلك فإن الوزارة ستقوم من خلال مبادرة «100 مليون صحة» بالمرور على هؤلاء المصابين لمتابعة حالتهم، وقياس الأكسجين لهم، وفي حالة انخفاض الأكسجين سيتم نقلهم إلى المستشفيات.