شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: تحويل 400 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مراكز تحويل السيارات من الكهرباء إلى الغاز الطبيعي منتشرة في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن التحويل يتم من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي وايصال مياه أو كهرباء، ثم يتم الكشف على السيارة وحال وصول كفاءة الموتور لـ70% سيتم التحويل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة "القاهرة والناس"، أن "قيمة التحويل تدفع كاش أو بالتقسيط وحال الرغبة في التقسيط للأكثر من عام ستكون بفوائد".

وتابع: «عوامل الأمان في تحويل السيارات 100% والموتور مش بيحصل له حاجة وأي كلام غير كده عن تضرر الموتور يبقى شائعات»، مؤكدا أن مشروع تحويل السيارات لغاز طبيعي موجودة منذ أكتر من 25 سنة.

واستكمل: «لدينا 225 محطة تموين للغاز موجودة على رئاسة الجمهورية والخطة خلال السنة دي يتم تنفيذ 325 محطة جديدة، والمحطات ستنتشر ومتوقعين أن يكون هناك 400 الف سيارة تعمل بالغاز بعد 3 سنوات».