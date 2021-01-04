شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: استخدام الأكسجين بشكل أكبر سبب نقص وفيات موجة «كورونا» الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة المخزون الاستراتيجي من الأكسجين إلى 300 ألف لتر يوميًا، مشيرة إلى أن بروتوكول العلاج المحدث لـ«كورونا» يشمل استخدام الأكسجين بشكل أكبر.

وأضافت زايد، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن استخدام الأكسجين بشكل أكبر في بروتوكول العلاج المحدث السبب في نقص وفيات الموجة الثانية، مقارنة بالموجة الأولى لـ«كوفيد- 19».

وذكرت أن المنظومة الإلكترونية داخل الغرفة المركزية للوزارة لمتابعة أسرة الرعايات والتنفس الصناعي المتاحة والمشغولة، ليست جديدة، موضحة أن الوزارة أدخلت إليها إمدادات الأكسجين.