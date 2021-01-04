شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: نستعد لاستقبال منتخبات مونديال اليد من شهرين.. وسنسيطر على الوضع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الجهات المختصة تعمل على استعدادات استضافة مونديال العالم لكرة اليد الذي سيقام في مصر منذ قرابة الشهرين أو أكثر، لافتا إلى وجود لجنة من وزارات الشباب والداخلية والطيران والصحة والمالية وكل الجهات المعنية لتنظيم كأس العالم لكرة اليد وشكلت إدارة عمليات.

وشدد وزير الطيران، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة "القاهرة والناس"، على أن أولوياتهم وصول الفرق المشاركة في كأس العالم لمحل الإقامة من المطار للفنادق، وفق تنفيذ الاجراءات الطبية شديدة الالتزام.

وتابع: «سنسيطر على الوضع، ومطاراتنا منذ بداية الجائحة مزودة بالكاميرات الحرارية، وقدرنا نسيطر على الاعداد، والصحة مسيطرة على أوضاع جميع الركاب الذين يأتون إلى مصر»، مؤكدا أن الطيران المصري مفتوح على كل دول العالم وتشترط المطارات المصرية نتيجة مسحات طبية فقط ثم فتح المجال للزوار.