شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الآثار تكشف حقيقة لعنة الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مونيكا حنا، عميدة كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية، إنها تعمل بالآثار أكثر من 15 عاماً، وتحب المومياوات من يحبها، ولا تؤمن بمسألة لعنة الفراعنة.

وأضافت الدكتورة مونيكا حنا، خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أنه يجب أن نتعامل مع المومياوات على أنها بني ادمين حتى بعد موتهما، واليوم هناك أبحاث كثيرة تتحدث عن أخلاقيات وضع المومياوات في المتاحف.

وأشارت عميدة كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية، إلى أن هناك رضائية للمومياوات، وأن يتم عرض المومياوات حسب تقبل المواطنين لعرضها طبقا للأخلاقيات الدينية والثقافية.