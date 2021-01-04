شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «مصر راسها مرفوعة ولن تتصالح مع قطر.. وعمرنا ما خضعنا لأحد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد من قبل أنه لا يستطيع التصالح مع من يريد هدم مصر.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «مصر لن تشارك في القمة الخليجية غدا، ولا تصالح مع دولة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية»، مردفًا: «لن نضع أيدينا في يد من يؤذي بلادنا وشعبنا».

وأضاف: «قلت من قبل موقفي واضح ضد قطر ولن يتغير، إحنا البلد الكبيرة أوي، وعمرنا ما خضعنا لأحد، مصر راسها مرفوعة، ووضعها مختلف عن أي طرف».

وأكمل: «مصر مواقفها ثابتة ولا ترجع للوراء، القاهرة ذات قرار مستقل ولا تسمح لأحد بالضغط عليها»، معلقًا: «لا يعنيني أي أحد بأي مكان سوى مصر، نحن نعمل في قناة مصرية خاصة».