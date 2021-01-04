ضبط كمية من المستلزمات الصحية مجهولة المصدر داخل مصنع بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص داخله كمية من المستلزمات الصحية مجهولة المصدر بمنطقة القطامية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين بالقاهرة، إخطارًا من مباحث التموين يفيد بضبط "ه. ذ. ز" 33 سنة، مدير مصنع للمستلزمات الصحية بدائرة قسم شرطة القطامية، ومقيم بالساحل، لإدارته مصنع بدون ترخيص في تصنيع الأدوات الصحية مستخدما خامات رديئة ووضع ملصقات مدون عليها بلد المنشأ على خلاف الحقيقة.

وبتفتيش المصنع عثر بداخله على" 5 آلاف قطعة قلب محبس، و100 ألف قطعة صامولة وصلة، و5 آلاف متر وصلات مياه، و13 ألف قطعة محبس مياه، و2500 وصلة مدون عليها "إسبانيا"، و6250 وصلة محلية الصنع، و2 ماكينة تغليف، و7900 عبوة كرتونية"، وجميعها مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.