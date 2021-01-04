أسامة الأزهري يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي الاسبق للديار المصرية.

وقال الأزهري في بيان له: أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى العلامة الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء، المفتي الأسبق للديار المصرية، في وفاة حرمه، داعين المولى جل جلاله أن يتغمد فقيدتنا الكريمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزل لها المثوبة، وأن يرفع درجاتها في عليين، وأن ينزل الصبر والسكينة والسلوان على قلب فضيلته وأسرته الكريمة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.​