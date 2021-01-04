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الأزهر يوجّه الشكر للأطقم الطبية حول العالم: "جزاكم الله خيرًا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نشر الأزهر الشريف منشورًا على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام"، وجّه من خلاله الشكر للأطقم الطبية في مصر والعالم، على ما يبذلونه من تضحيات إنسانية غالية لمجابهة جائحة .

وجاء نص التدوينة التي نشرها الأزهر الشريف؛ "إلى الأطقم الطبية في مصر والعالم: جزاكم الله خيرًا على مثابرتكم وجهدكم، اللهم احفظهم من كل مكروهٍ وسوءٍ.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن صنعَ إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعُوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه" رواه أبو داود.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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