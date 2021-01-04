وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم.. والإصابات تتناقص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إصابة 1277 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة مساء الاثنين، للحديث عن أزمة الأكسجين الطبي بالمستشفيات.

وأضافت الوزيرة أنه لليوم الثامن على التوالي نلاحظ ثبات عدد الإصابات اليومي، وانخفاضًا طفيفًا لليوم الرابع على التوالي.

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