إيمان رجب تحصل على الدكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حصلت الكاتبة الدكتورة إيمان رجب على دكتوراه الفلسفة في الاستراتيجية والأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتقدير "امتياز مع مرتبة الشرف الأولى".

كان موضوع الرسالة "الاستراتيجية المقترحة لتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع في مواجهة الأزمات الداخلية المؤثرة على الأمن القومي المصري".

وعرضت رجب على لجنة المناقشة والحكم نموذجًا تطبيقيًا لتطوير الأسلوب الخاص بإدارة الأزمات الداخلية باستخدام تكنولوجيا المعلومات على نحو يسمح للأفراد والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية والمؤسسات البحثية والإعلام بالمساهمة الإيجابية في توفير معلومات آنية عن تطور موقف الأزمة للجهات المعنية بالاستجابة لها.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء دكتور حسام الدين أنور، والأستاذ دكتور محمد ندا أستاذ زائر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كانت إيمان رجب حصلت على دكتوراه العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في 2014، وعلى زمالة كلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا في 2017، ثم على دبلوم زمالة كلية دفاع حلف الناتو في إيطاليا في 2018.

وشغلت عدة وظائف منها مدير عام الإدارة العامة للبحوث في أمانة مجلس الأمن القومي برئاسة الجمهورية، ورئيس وحدة البحوث الأمنية والعسكرية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومستشار علمي لشئون الإرهاب والتطرف في دار الإفتاء المصرية، كما عملت في مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

حضر المناقشة مدير كلية الدفاع الوطني لواء أركان حرب تامر عبدالمنعم شوشة مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، والوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب وخريجو دورة الزمالة 46 من كلية الدفاع الوطني، وعدد من المسئولين في الدولة.