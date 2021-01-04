شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 60% من وفيات «كورونا» تحدث بعد وصول المستشفى بـ24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة ستعمل على نظام مميكن يتم تحديث بياناته كل 6 ساعات ضمن المنظومة الإلكترونية لمتابعة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات، موضحة أنه سيكون هناك اجتماع أسبوعي مع الشركات الموردة للأكسجين للتأكد من توافره.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر صحفي، «هناك متابعة دقيقة واستجابة للمستجدات»، لافتة إلى أن عُشر الحالات يتم تسجيلها في قوائم الإصابات بفيروس كورونا، وهو أمر متعارف عليه دوليًا.

وأعلنت زايد عن إطلاق مبادرة تحت مظلة «100 مليون صحة»، لمتابعة حالات العزل المنزلي لإصابات «كورونا»، منوهة إلى أن 60% من وفيات "كورونا" تحدث بعد وصول المستشفى بـ24 ساعة.

وأشارت زايد إلى أن السبب الرئيسي في إطلاق حملات 100 مليون صحة هو عدم التسجيل لكامل للحالات المرضية بشكل رسمي، موضحة أنه هناك فرق جاهزة على أعلى مستوى تذهب إلى المنازل لحالات العزل المنزلي التي تواجه أي مشكلات صحية مثل كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.