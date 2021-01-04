شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة ٢٥ موظفاً للشؤون القانونية للإهمال في العمل بمصالح الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر، تحويل ٢٥ موظفا من مختلف المصالح «تعليم وصحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وأحياء وقطاعات خدمية» إلى الشؤون القانونية بسبب إهمالهم في العمل.

وأوضح عبدالحميد الكيلانى، مدير إدارة التفتيش بمجلس مدينة الأقصر، تحرير ٩ محاضر مخالفة لعدد ٢٥ موظفا وموظفة تم تحويلهم للتحقيق، بالإضافة إلى تحرير ١٧١ محضر متابعة منهم ١٦٢ محضر أعمال نظر وحفظ، ولا توجد مخالفات قانونية مما يدل على انضباط سير العمل.

أضاف «الكيلاني»، أنه تم تجهيز تقرير وافي خلال شهر ديسمبر الماضي ٢٠٢٠، بتفاصيل الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، يوميا من خلال خطة موضوعة للوصول إلى الهدف المطلوب لتحقيق التنمية.