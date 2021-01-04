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وزيرة الصحة: تابعنا أكثر من 230 ألف حالة عزل منزلي العام الماضي

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تابعت أكثر من 230 ألف حالة عزل منزلي، خلال العام الماضي.

وخلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة لاستعراض المنظومة الإلكترونية المميكنة لإمداد المستشفيات على مستوى الجمهورية بالأكسجين الطبي، أوضحت زايد أن هناك متابعة مستمرة لعدد حالات الإصابات بفيروس "" المستجد، من خلال منظومة إلكترونية على مستوى الجمهورية.

في سياق منفصل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع وكلاء الوزارة ومديرى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى على مستوى الجمهورية، عبر تقنية «الكول كونفرانس» لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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