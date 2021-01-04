شكرا لقرائتكم خبر عن «أول غيث المعيشة» فى «العاصمة» يبدأ فى «الحى الثالث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية، بدء تسليم الوحدات السكنية بالحى السكنى الثالث (R3) «كابيتال ريزدانس» بالمجاورتين «D1-D8» للحاجزين، بداية من الأثنين، وحتى 5 يوليو المقبل.

وقال عبد المقصود، لـ«عقارات المصرى اليوم»: «هذا هو أول تسليم للوحدات السكنية للحاجزين منذ بدء العمل فى تشييد مشروع العاصمة الإدارية، حيث تسلم أول عميلين وحدتيهما الأثنين، وسنوالى استقبال الحاجزين يوميا، وحتى شهر يوليو المقبل، حسب الجدول الزمنى المعلن لذلك، بعد توجه العميل إلى بنك الإسكان والتعمير فرع مدينة بدر لإتمام إجراءات التعاقد، والحصول منه على خطاب، يتوجه بموجبه إلى جهاز مدينة العاصمة الإدارية لاستلام وحدته فورا».

وأشار عبد المقصود إلى أن جهاز تنمية المدينة أجرى أول مزاد علنى لبيع عدد من الوحدات التجارية بالحى السكنى الثالث بنهاية 2020، فى التوقيت نفسه مع بدء خطوات تسكين الحاجزين بالحى السكنى الثالث بالمدينة، بهدف توفير مختلف الخدمات مع انتقال السكان للإقامة بذلك الحى، موضحا أنه تم بيع 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين «32 و95 مترا مربعا» بالسوق التجارية بالمجاورة الثامنة بالحى السكنى (R3) بالمدينة، خلال مزاد علنى.

وأضاف: «تم بيع المحال التجارية بأسعار تتراوح من 85 ألفا إلى 151 ألف جنيه للمتر، بينما تم بيع الصيدلية بسعر 201 ألف جنيه للمتر، وهذا يعد أول مزاد يتم إجراؤه لبيع الوحدات التجارية بالعاصمة الإدارية، ومن المنتظر عقد جلسة مزاد أخرى يوم 7 فبراير المقبل، لبيع 9 محال وصيدلية بالمجاورة الأولى بالحى السكنى (R3) ».

ولفت إلى أن الجهاز يحرص على تحديد أنشطة المحال المطروحة للمزاد لتناسب الاحتياجات اليومية للمواطنين، حيث تنوعت أنشطة المحال التى تم بيعها ما بين خضروات وأدوات منزلية وكهربائية ومخبز «أفرنجى وبلدى»، ومطعم ومحل لبيع الأسماك، وآخر للجزارة، وسوبر ماركت ومحل «دراى كلين»، موضحا أن أغلب تلك الأنشطة سيتم تكرارها فى الطرح الجديد للمزاد المنتظر إقامته 7 فبراير المقبل، مع إضافة أنشطة مثل «حدايد وبويات ومكتبة» بجانب طرح صيدلتين، تم بيع إحداهما الثلاثاء الماضى، وأخرى فى المزاد المقبل.