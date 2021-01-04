شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: السيسي يريد من الشعب الاستفادة من خيرات مصر في الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحه المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة يريد من الشعب المصري أن يستفيد من خيرات بلاده من الغاز الطبيعي.

وأشار عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الإثنين، إلى أن الرئيس طرح مشروعين قوميين أولهما توصيل الغاز إلى المنازل، بينما الثاني عبر مبادرة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي منها تحويل السيارات إلى الغاز.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، أن سعر لتر بنزين 80 حاليا بـ6 جنيهات بينما سعر متر الغاز 3.5، بنسبة زيادة 50%.

وتابع: «مصر بها حاليا 225 محطة غاز»، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لبناء 325 محطة إضافية بنهاية 2021.

وواصل أنه يتم إحلال السيارات التي فات عليها 25 عاما، لافتا إلى أنه مستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة إحلال 250 ألف سيارة، بواقع 50 ألف سيارة كل عام من خلال مبادرة الرئيس.

وأكد عبدالعزيز أن الدولة حاليا في حالة تكافت من كل الوزارات والبنك المركزي لكي ينجح المشروع.