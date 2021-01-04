شكرا لقرائتكم خبر عن «كن قياديا».. مبادرة لتنمية مهارات موظفي الشباب والرياضة في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشّنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية الاثنين مبادرة بعنوان «كن قياديا» لتنمية مهارات موظفيها والعاملين لديها ورفع كفاءتهم الادارية والعملية والوظيفية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية ان المبادرة تستهدف جميع العاملين في المديرية ليكونوا عناصر إيجابية، لاسيما أن السمة الايجابية هي نعمة كبيرة، وهي صفة يحثنا ديننًا عليها دائمًا، فدائمًا ما يدعونا لأن نكون أناس إيجابيين ومؤثرين في مجتمعاتنا وحياتنا وحياة من حولنا، فدائمًا هذا النوع من الأشخاص هم أفراد متفائلون وأقوياء، وعلى العكس من ذلك نجد الأشخاص الذين يصابون بالإحباط ويستسلمون للفشل أو الهزيمة مما يشير إلى مدى الضعف في شخصياتهم وعدم قدرتهم على مواجهة الحياة وخطوبها، لذا يجب دائمًا أن تكون شخصًا مبادرًا حيويًا مقبلًا على الحياة.

وأوضحت أنه من هذا المنطلق ونظرا لأهمية المبادرات تم تدشين مبادرة كن قياديا اليوم الاثنين حيث تناولت المبادرة الفرق بين فن القيادة وفن الإدارة ومن هو المدير المحترف والقيادي المبدع.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إنهاء استعداداتها لاستقبال ابطال العالم لكره اليد رجال في مونديال كأس العالم لكرة اليد والتى تقام في صاله الالعاب الرياضيه ببرج العرب خلال الفتره من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجارى ضمن ٤ صالات تستضيف البطولة.

يذكر أن الإسكندريه تستقبل فرق المجموعة الثالثة والثامنة، وهم ( اليابان _كرواتيا _ الاتحاد الروسي للكرة اليد_ بيلا روسيا_أنجولا_ كوريا_ سلوفينيا_قطر).

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية الاثنين مبادرة بعنوان "كن قياديا" لتنمية مهارات موظفيها والعاملين لديها ورفع كفاءتهم الادارية والعملية

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية الاثنين مبادرة بعنوان "كن قياديا" لتنمية مهارات موظفيها والعاملين لديها ورفع كفاءتهم الادارية والعملية

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية الاثنين مبادرة بعنوان "كن قياديا" لتنمية مهارات موظفيها والعاملين لديها ورفع كفاءتهم الادارية والعملية

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية الاثنين مبادرة بعنوان "كن قياديا" لتنمية مهارات موظفيها والعاملين لديها ورفع كفاءتهم الادارية والعملية

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية الاثنين مبادرة بعنوان "كن قياديا" لتنمية مهارات موظفيها والعاملين لديها ورفع كفاءتهم الادارية والعملية

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية الاثنين مبادرة بعنوان "كن قياديا" لتنمية مهارات موظفيها والعاملين لديها ورفع كفاءتهم الادارية والعملية

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية الاثنين مبادرة بعنوان "كن قياديا" لتنمية مهارات موظفيها والعاملين لديها ورفع كفاءتهم الادارية والعملية

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية الاثنين مبادرة بعنوان "كن قياديا" لتنمية مهارات موظفيها والعاملين لديها ورفع كفاءتهم الادارية والعملية

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية الاثنين مبادرة بعنوان "كن قياديا" لتنمية مهارات موظفيها والعاملين لديها ورفع كفاءتهم الادارية والعملية