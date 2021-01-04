شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصمة الإدارية» تدخل العام الجديد بـ«مرافق» المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت العاصمة الإدارية الجديدة العام الماضى، بإنجاز العديد من المشروعات قبل انتقال الحكومة يونيو 2021، حيث أنجزت وزارة الإسكان العديد من الاعتمادات والقرارات للتخطيط لعدد من المشروعات الاستثمارية بالمدينة، بالتزامن مع تحقيق نسب إنجاز مرتفعة فى تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية، كان أبرزها تخطى برج العاصمة الإدارية لارتفاع برج القاهرة، ودخول الكهرباء إلى الحى الحكومى لأول مرة وإجراء تجارب تشغيل المحطات التى ستقوم بنقل المياه النقية إلى العاصمة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لـ«عقارات المصرى اليوم»، إن إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية الصادرة لصالح العاصمة الإدارية الجديدة بلغ 70 مشروعا على مساحة تبلغ حوالى 3392 فدانا منذ عام 2018 وحتى 28 أكتوبر الماضى. وأضاف عباس أنه تم تنفيذ 16 مشروعا بالعاصمة على مساحة 396 فدانا، منذ يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020.

وبالنسبة لباقى مدن الجيل الرابع، أوضح عباس أن إجمالى المشروعات الاستثمارية بلغ 106 مشروعات على مساحة تبلغ أكثر من 15 ألفا و951 فدانا منذ عام 2018 وحتى أكتوبر 2020، وتم تنفيذ 27 مشروعا على مساحة 5362 فدانا فى 2020.

وأكد عباس، أن إجمالى مساحات المخططات التى تم اعتمادها منذ عام 2016 وحتى العام الجارى بلغت 811 ألفا و995 فدانا، منها 220 ألفا و116 فدانا فى 2020، لافتا إلى أن إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية الصادرة منذ عام 2014، وحتى 28 أكتوبر الماضى، بلغ 568 مشروعا على مساحة تبلغ حوالى 144 ألفا و680 فدانا، وشهد العام الماضى، 88 مشروعا على مساحة تبلغ 46 ألفا و295 فدانا.

وحول الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، أن عام 2020 شهد إنهاء تنفيذ الجسم الخرسانى لـ 8 أبراج من إجمالى 20 برجا بمنطقة الأعمال المركزية، حيث تم تركيب الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بالمنطقة لأول مرة خلال عام 2020، بنسبة تنفيذ بلغت حوالى 20 %.

وقال خطاب، لـ«عقارات المصرى اليوم»، إن البرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية، والمخطط تنفيذه كأعلى برج فى قارة افريقيا، وصل إلى الطابق رقم 51 على ارتفاع 260 مترا من إجمالى 400 متر، كما وصل الجسم المعدنى للبرج الأيقونى إلى الطابق رقم 42، مؤكدا أن عام 2020 شهد تخطى البرج الأيقونى لبرج القاهرة فى الارتفاع.

وحول المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية، أشار خطاب، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98 % من التشطيبات النهائية بالحى السكنى الثالث «كابيتال ريزيدانس»، بإجمالى 20 ألف وحدة سكنية، بجانب العمل حاليا على أعمال الإنارة واللاند سكيب بموقع المشروع الذى يشمل أيضا تنفيذ مشروعات فيلات وتاون هاوس وإسكان مختلط، بجانب الوصول إلى مراحل متقدمة من العمل فى الحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة».

وأكد خطاب، أن العام الجارى شهد طفرة فى تنفيذ أعمال مشروع الحدائق المركزية للعاصمة الإدارية «النهر الأخضر» الواقع على مساحة 1000 فدان، ومن المنتظر افتتاح جزء من المشروع فى الربع الأول من العام الحالى، واستقبال المواطنين به.

وأكد خطاب أن عام 2020 شهد إطلاق التيار الكهربائى لأول مرة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، حيث جار الانتهاء من تنفيذ مرافق المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، بجانب الانتهاء من مرافق الحى الحكومى بالكامل، معلنا أن هناك تكليفا بالبدء فى الإعداد لتنفيذ مرافق المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية بنهاية 2020.

وشدد خطاب على أن هذه المشروعات تمت رغم تحديات صعبة، واجهت القطاع العقارى خلال 2020، الذى شهد انتشار جائحة كورونا، وما استلزمه من اتخاذ تدابير وقائية واحترازية بمواقع العمل، بما يشير إلى دور المشروعات القومية المختلفة فى الحفاظ على توفير فرص العمل رغم تحديات الجائحة.