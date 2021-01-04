شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استغاثته من نقص أسطوانات الأكسجين.. محافظ كفر الشيخ يكشف حقيقة إقالة مدير مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، حقيقة إقالة الدكتور أحمد مصباح، مديرمستشفى الحامول المركزي، بعد نشره «بوست» على صفحته الشخصية بفيس بوك عن الحاجه الماسة لأسطوانات الأكسجين.

قال المحافظ لـ«المصري اليوم»، إنه أحال الدكتور أحمد مصباح للتحقيق بالشؤون القانونية ليس لأنه مدان لكن للوصول منه للحقيقة لإتخاذ القرار المناسب، لافتا إلى أنه كان يجب عليه الإبلاغ عن كمية الأسطوانات الموجودة بالمستشفى قبل نفادها، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم إيقافه عن العمل، وأن تكليف آخر بالعمل مكانه أثناء التحقيق فقط لإدارة المستشفى.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه حتى الآن والأمور مستقره بخصوص أسطوانات الأكسجين بكفرالشيخ بكافة المستشفيات ولم يشك أحد من نقصانها، كما أن وزارة الصحة اعتمدت لكفرالشيخ سبعة تنكات أكسجين إضافية، من خلال مبادرة البنك المركزي، إضافة لستة أجهزة إشعة مقطعية، مؤكدا أن الأمور مستقره بالمحافظة ولا تدعو للقلق.

