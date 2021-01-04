شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إطلاق مبادرة لمتابعة حالات العزل المنزلي لـ«كورونا» بداية من الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة تحت مظلة «100 مليون صحة»، لمتابعة حالات العزل المنزلي لإصابات «كورونا»، منوهة إلى أن 60% من الوفيات تحدث بعد وصول المستشفى بـ24 ساعة.

وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، إلى توزيع المبادرة على الوحدات الصحية للأحياء والنجوع والقرى، والوصول إلى كل منزل به مواطن مصاب بـ«كورونا» حالة بسيطة وتطبق عليها العزل المنزلي.

وذكرت أن المنفذين بالمبادرة سيمتلكون كل المطهرات والوقاية والترمومتر لمتابعة الحالات البسيطة، متابعة: «سيتم النزول من الأربعاء تدريجيًا بدءًا من أكثر الأماكن بها إصابات، وخلال أسبوعين سيتم تغطية كل رقعة في مصر».

واستعرضت وزيرة الصحة المنظومة الإلكترونية لمتابعة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات، مضيفة أن «نظام مميكن يتم تحديث بياناته كل 6 ساعات ضمن المنظومة الإلكترونية لمتابعة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات».

وأكدت: «نتابع من خلال المنظومة توافر الأكسجين في المحافظات المختلفة، تحديث النظام يتيح تحديد الأماكن المتاحة لاستقبال الحالات الحرجة».