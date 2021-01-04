شكرا لقرائتكم خبر عن الأعداد تتناقص.. وزيرة الصحة تعلن عدد إصابات «كورونا» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إصابة 1277 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة مساء الاثنين، للحديث عن أزمة الأكسجين الطبي بالمستشفيات.

وأضافت الوزيرة أنه لليوم الثامن على التوالي نلاحظ ثبات لعدد الإصابات اليومي، وانخفاض طفيف لليوم الرابع على التوالي.