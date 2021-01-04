شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: تركيب 116 كاميرا حرارية لمعرفة غير الملتزمين بارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الوزارة استغلت فترة التوقف خلال الفترة السابقة، لرفع كفاءة المطارات بالكامل، وتم وضع العلامات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

وتابع «شاهين»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن الوزارة وضعت 116 كاميرا حرارية بكل مطارات الجمهورية، لمعرفة المسافرين الذي لا يقومون بارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة.

ولفت إلى أن هناك تخفيضات على الطيران الدولي، والهدف من هذا جذب المسافرين في ظل ضعف حركة الطيران العالمية بسبب أزمة كورونا، خلاف تأثر الكثير من ازمة كورونا.