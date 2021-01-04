شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد رحلة البحث عن «أسطوانة الأكسجين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا يعرف قيمة «نفس» الأكسجين إلا مريض مصاب بكورونا يخضع للعلاج فى منزله يحاصره الرعب من الموت إذا لم تكن بجانبه أسطوانة الغاز الطبى تنقذه من الشعور بالاختناق وانخفاض نسبة الأكسجين فى دمه. خلال الأيام الماضية خاض أهالى هؤلاء المرضى رحلة مضنية لتوفير أسطوانة لذويهم خشية تراجع حالتهم، حيث اختفت العبوات من المحال والشركات بجانب تضاعف أسعارها، ما جعل جمعيات وفرقا من المتطوعين تشكل شبكات لتوفير «غاز الحياة» وتوصيله مجانا أو بالسعر الأصلى إلى بيوت المرضى.

فى المقابل، تؤكد وزارة الصحة أن مستشفياتها لا تعانى نقصا فى المخزون مع وجود احتياطى مركزى يصل الوزارة يوميا لتوجيهه إلى أى مستشفى فى حال الطلب، فضلا عن وجود سلاسل إمداد مستقرة فى المحافظات. كما تؤكد غرفة المستلزمات الطبية أن الأزمة مفتعلة بسبب شراء مواطنين للأسطوانات كإجراء احترازى رغم أن هذه الخطوة خطأ من الناحية الطبية لأن الاستعانة بالغاز الطبى يجب أن تتم بنصيحة من الطبيب المختص على أن يشرف على العملية فنى متخصص.