شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة يومية لأهالى مصابى العزل المنزلى بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعيش أهالى مصابى فيروس كورونا الذين يخضعون لعزل منزلى من معاناة حقيقية فى الحصول على أسطوانات الأكسجين للتغلب على نقص نسبة الغاز فى الدم ونوبات الاختناق المصاحبة للمرض، بجانب الارتفاع الجنونى فى الأسعار بما يفوق قدرة الكثيرين منهم.

«المصرى اليوم» رصدت أسعار الأسطوانات فى شارعى قصر العينى بالقاهرة وكلية الطب بالإسكندرية، حيث أكد عدد من الباعة وأصحاب المحال ارتفاع أسعار هذه المستلزمات مع زيادة الطلب عليها يوميًا، وتوقعوا استمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وقال أحد تجار المستلزمات الطبية إن سعر الأسطوانة سعة 5 لترات يبدأ من 1200 جنيه والمنظم 1050 جنيها، فيما تبدأ أسعار المولدات من 10 آلاف جنيه. وأوضح تاجر آخر أن الأسطوانات الموجودة فى الصيدليات تكون بأسعار أعلى مقارنة بالمحال.. كما يصل سعر تأجير أسطوانة الغاز لغير القادرين على الشراء لـ1350 جنيهًا و1600 جنيه لمدة 10 أيام، ويضاف إليها 30 جنيهًا رسومًا.

كما تواصلت الجريدة مع عدد من أهالى المصابين، الذين أكدوا استغلال عدد كبير من ملاك شركات ومحال بيع المستلزمات الطبية للجائحة. وقالت لمياء السيد، من منطقة سيدى بشر فى الإسكندرية، إنها تبحث عن أسطوانة لوالدها منذ عدة أيام، ثم فوجئت بأن سعر الواحدة سعة 6 لترات يصل لـ 2000 جنيه بخلاف المنظم الذى يصل لـ500 جنيه، بالإضافة لمستلزمات خاصة بالأسطوانة تصل تكلفتها إلى 2000 جنيه. وقال طه عدلى، من برج العرب، إنه يسكن بجوار مستشفى العجمى النموذجى المخصص لعزل مصابى الفيروس، لكنه لا يجد أسطوانة لوالدته المحجوزة فى المنزل منذ يومين، فضلًا عن الأسعار المرتفعة، حيث يستغل التجار أهمية الأكسجين للمريض الذى يشعر بالاختناق نتيجة المرض ليرفعوا الأسعار خصوصا مع غياب الرقابة من أى جهة حكومية على تداول الأسطوانات.

وأمجد السيد اضطر لحجز أسطوانة من إحدى الصيدليات الكبرى لوالدته المصابة بالفيروس بعدما تعذر حصوله على أسطوانة لمدة 6 أيام متواصلة، واضطر لدفع مقدم الحجز 1500 جنيه، نظرًا لعدم وجود أى أسطوانات فى مدينته المنصورة ومحيطها. وفى القليوبية، وأكد عدد من المرضى الخاضعين للعلاج فى منازلهم، احتياجهم لجلسات استنشاق نتيجة نقص الأكسجين، حيث قال «محمود. ع» إنه أصيب بالعدوى خلال عمله فى محافظة السويس، وخضع للعزل فى منزله بمدينة طوخ حيث يحتاج لجلسة أكسجين كل يومين، يحصل عليها من إحدى الصيدليات، ما يهدد بنقل العدوى لآخرين.