شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «نقص الأكسجين» تصل «البرلمان».. بيان عاجل للحكومة يدعوها للتحرك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت أزمة نقص الأكسجين الذى يحتاجه مرضى فيروس كورونا إلى مجلس الشيوخ.

وتقدم سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والصناعة حول نقص أسطوانات الأكسجين الطبى فى العديد المحافظات. وأكد السادات، فى البيان، أن هذه الأزمة أدت إلى كثير من حالات الوفاة ما يعد مأساة كبرى فى ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس ومعاناة المصابين من نقص نسبة الأكسجين فى الدم أو ضيق التنفس، ما يتطلب سرعة معالجة المشكلة والتحرك والتنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة وعدم تكرارها نظراً لوجود شكاوى كثيرة عاجلة واستغاثات من المواطنين خوفا على حياة ذويهم.

كما طالب أحمد عبداللطيف الطحاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر بمحافظة الشرقية بضرورة تشكيل لجنة محايدة بعيدا عن وزارة الصحة لكشف ملابسات واقعة وفاة عدد من مرضى الفيروس فى غرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية وسط مزاعم بأن الواقعة سببها نقص الأكسجين. وقال الطحاوى، فى بيان، إن هناك ضرورة للإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بوقائع نقص الأكسجين وهو ما يجب أن تكشفه التحقيقات لكشف المتسبب فى الحادث ومعاقبته، مؤكدا أنه فى حال ثبت أن نقص الأكسجين السبب فى وفاة الأشخاص يجب محاسبة المهمل داعيا لعدم استباق نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة. من جانبه، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن واقعة وفاة المرضى فى مستشفى الحسينية وزفتى نتيجة نقص الأكسجين، تتطلب الإسراع فى إيجاد حل لتوفير الأكسجين بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، لمنع تكرار الأزمة مرة أخرى، خصوصا زمع زيادة الطلب على الأكسجين خلال الشتاء مع ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس. وأشار النائب فى تصريحات إلى أنه مع زيادة أعداد إصابات الفيروس تزيد الحاجة للأكسجين فى المنازل لبعض الأمراض المزمنة لذا أصبح من الضرورى البحث عن آلية لتوفير الأكسجين بنسب أكبر تتماشى مع الاحتياجات اليومية، خصوصا فى هذه الفترة.

وأشاد أيمن أبوالعلا بسرعة التحرك وفتح تحقيق فى الواقعة، مؤكداً أنها ستكشف ما إن كان هناك إهمال داخل المستشفى أو أن هناك سوء توزيع للأكسجين وتأخر وصوله مما تسبب فى الكارثة، مؤكدا ضرورة توفير المستلزمات الصحية واستمرارها كما هو قائم، خصوصاً أن المستشفيات لم تشهد أزمة من هذا النوع منذ بدء جائحة كورونا.