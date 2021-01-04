شكرا لقرائتكم خبر عن «هتوفر 10 لتر يوميا».. «تنمية المشروعات»: 8 آلاف جنيه تكلفة تحويل السيارة إلى الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز حول السيارات بنزين إلى الغاز الطبيعي بواقع 47 ألف سيارة إلى وقود مزدوج.

وأشار عباس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الإثنين، إلى أن هناك سياسة لتحويل 150 ألف سيارة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا أن تم رصد 1.2 مليار جينه لعمليات التحويل.

ولفت إلى أن تحويل السيارات إلى الغاز له مزايا عديدة لأصحاب السيارات، موضحا أن متوسط التحويل إلى الغاز 8 آلاف جنيه وسيوفر حوالي 10 لتر يوميا، وسيستعيد المواطن تكلفة التحويل خلال 6 أشهر.