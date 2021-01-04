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نائب محافظ بورسعيد يترأس اجتماع لجنة مراجعة تراخيص البناء

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اجتماع لجنة مراجعة تراخيص البناء، وذلك بحضور مدير شرطة المرافق وممثلي نقابة المهندسين واساتذة كلية الهندسة بجامعه ومدير مديرية الاسكان ومدير الادارة العامة للتخطيط العمراني والشؤون القانونية بالمحافظة ومديري تنظيم الاحياء ومدينة بورفؤاد.

وتم خلال الاجتماع استعراض الاشتراطات البنائية الجديده وعرض موقف رخص البناء التي تم مراجعتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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