شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يترأس اجتماع لجنة مراجعة تراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اجتماع لجنة مراجعة تراخيص البناء، وذلك بحضور مدير شرطة المرافق وممثلي نقابة المهندسين واساتذة كلية الهندسة بجامعه ومدير مديرية الاسكان ومدير الادارة العامة للتخطيط العمراني والشؤون القانونية بالمحافظة ومديري تنظيم الاحياء ومدينة بورفؤاد.
وتم خلال الاجتماع استعراض الاشتراطات البنائية الجديده وعرض موقف رخص البناء التي تم مراجعتها.
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