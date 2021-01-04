شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائبة محافظ البحيرة والسكرتير المساعد بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر فى مديرية الصحة بالبحيرة وديوان عام محافظة البحيرة، عن إصابة عدد من المسؤولين فى ديوان عام المحافظة، بفيروس كورونا المستجد من بينهم الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ويخضعان للعزل المنزلي وأن حالتهما مستقرة، متمنين لهم الشفاء العاجل.

في سياق متصل، غابت نائبة المحافظ والسكرتير المساعد عن جولة الافتتاحات التى يقوم بها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، والتى افتتح خلالها موقف سيارات إدكو وتفقد محطة توسعة الصرف الصحي بإدكو، وافتتح المرحلة الثانية من مستشفى الأطفال التخصصى فى دمسنا والمبني الإدارى لمجلس قرية بطورس فى أبوحمص، وتفقد أعمال انشاء المرحلة الثانية من محطة مياه أبو حمص وأعمال انشاء كوبري دمسنا فى أبو حمص.

وشاركت الدكتورة نهال بلبع فى جولة مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السبت، لافتتاح كوبرى الشهيد رامي حسنين فى إيتاى البارود ومحطة صرف صحي العتقا فى إيتاى البارود، وموقف سيارات الأجرة فى كوم حمادة، وتفقد اعمال مستشفي كوم حمادة الجديد ومشروع الصرف الصحي بقرية البريجات فى كوم حمادة.