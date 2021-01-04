شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتوقع موعد فتح ملف الإيجار القديم في البرلمان المقبل (تعرف عليه) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة الإيجار القديم تتمثل في تمسك كل طرف بمطالبه.



وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى تحديث»، مطالبا بعقد حوار مجتمعي عبر وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية لتنفيذ إصلاحات بشأن الملف.



تابع عضو مجلس النواب: «يجب أن يكون إصلاح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجي»، مؤكدا أن تأجيل الإصلاح يزيد من تعقيد الأزمة. وأعرب عن ثقته في فتح مجلس النواب ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي المقبل.