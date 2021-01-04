شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز اللوجستي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مركز الخدمات اللوجستية بميناء غرب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمتعاملين معه. حيث التقى خلالها بعدد من المتعاملين مع المركز للاستفسار عن مستوى الخدمات المقدمة اليهم كما تابع أداء العاملين بمنظومة النافذه الواحدة المركز اللوجسيتي بعد انتقال أسلوب العمل من الورقي إلى الرقمي.

أشاد المحافظ، بما تحقق من تطور ملحوظ في مستوى الأداء بالمركز، وحصولة على المركز الأول على مستوي المراكز اللوجستية والذي نتج عن الاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة التي توليها الدولة لإنجاح منظومة «النافذة الواحدة»، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة والتي تساعد في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية بعد تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، لتساهم في سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفى أسرع وقت، فضلا عن الربط الإلكتروني لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية.