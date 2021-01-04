شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن قرى في كفر الشيخ 12 ساعة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن قرى المثلث والحصفة والرغامة والرصيف والمدينة وطلمبات ومخيزن 7 وتوابعها، اعتبارا من الثلاثاء، من الساعة 9 صباحا حتى الساعه 9 من مساء نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة بالخط الرئيسى قطر 400 مم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة . وقامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.