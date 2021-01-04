شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد يكشف 5 فوائد لـ مبادرة تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، بمبادرة تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، لافتا إلى أن «5 أطراف سيستفيدون منها أولهم المواطن، إضافة إلى الحكومة كونها تستورد 40% من احتياجاتها من البنزين»، مشيرا إلى تقليل استيراد البنزين يؤثر بالإيجاب على توفير النقد الأجنبي.



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «مبادرة تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ستستمر 5 أو 6 سنوات، ما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن توفير محطات غاز في القرى»، مؤكدا أن كبرى فوائد المبادرة تتمثل في الحفاظ على البيئة.