شكرا لقرائتكم خبر عن «توفر 10 لتر يوميا وتسترد خلال 6 أشهر».. هذه تكلفة تحويل سيارتك للغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز حول السيارات بنزين إلى الغاز الطبيعي بواقع 47 ألف سيارة إلى وقود مزدوج.

وأشار عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عز مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إلى أن هناك سياسة لتحويل 150 ألف سيارة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا أن تم رصد 1.2 مليار جنيه لعمليات التحويل.

ولفت إلى أن تحويل السيارات إلى الغاز له مزايا عديدة لأصحاب السيارات، موضحا أن متوسط التحويل إلى الغاز ثمانية آلاف جنيه وسيوفر حوالي 10 لتر يوميا، وسيستعيد المواطن تكلفة التحويل خلال 6 أشهر.