شكرا لقرائتكم خبر عن البابا لـ«المصري اليوم»: قداس العيد دون حضور شعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المصريين بالعام الجديد وعيد الميلاد. وقال البابا، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه نظرًا للقرارات الصادرة عن الكنيسة، وفى إطار القرارات التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تقرر أن يكون قداس عيد الميلاد مساء غد الأربعاء دون شعب. وأضاف البابا: «قداس العيد سوف يكون بحضور عدد محدود من الأساقفة والرهبان، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا».

من جانبه، أصدر الأنبا ثيودوسيوس، أسقف الجيزة، 3 قرارات جديدة بشأن الخدمات بكنائس وسط الجيزة، وقال فى بيان الأثنين: «تعتذر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة عن عدم استقبال المهنئين بالعيد، والاكتفاء بالتهنئة بالاتصال التليفونى أو وسائل التواصل الاجتماعى، كما قرر منع زيارة المدافن هذا العيد حرصًا على سلامة أبنائها، على أن يلتزم المسؤولون عن المدافن بإغلاقها تمامًا وعدم فتحها إلا فى حالة الدفن فقط».

فى السياق ذاته، أصدرت مطرانية القوصية ومير بأسيوط بيانًا حمل توقيع الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، تضمن عدة قرارات بشأن الاحتفال بعيد الميلاد، من أبرزها إقامة قداسى عيدى الميلاد والغطاس من الساعة السادسة مساءً حتى التاسعة مساءً بنسبة حضور 10% من استيعاب الكنيسة بأسبقية الحجز، والاكتفاء بالتهنئة بالعيد من خلال الاتصال التليفونى ووسائل التواصل الاجتماعى، مع الاعتذار عن عدم استقبال المهنئين وأفراد الشعب.وناشدت المطرانية كل من يشعر فى نفسه بأنه قد يكون سببًا فى عدوى آخرين ضرورة الالتزام بإجراءات العزل.

من ناحية أخرى، تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد، دون حضور شعبى.

إلى ذلك، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الخميس الموافق 7 يناير الجارى إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد.