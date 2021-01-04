شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يستعرض أمام السيسي خطة تحقيق «النقل الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، دور وزارة النقل في المساهمة في تحقيق النقل الأخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة، مشيرا إلى أن وزارة النقل اهتمت بتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكى لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل، ما يعظم الاستفادة منها بهدف تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الإنبعاثات الضارة والتى تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر وأنه لتحقيق هذة الأهداف تبنت الوزارة سياسات مهمة في قطاعات النقل المختلفة.

قال، إن الوزارة تستخدم نظم النقل الذكى «رحلة النقل الأخضر» للحفاظ على البيئة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في النقل حيث يساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة السرعات وتقليل التوقفات وتقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية، وزيادة استخدام وسائل النقل العام، من خلال الاعتماد على مجموعة من المنظومات الإلكترونية لخدمة النقل مثل «النظام العالمي لتحديد الموقع GPS- مراقبة حركة المرور ومواقف المركبات الذ كية- الإعتماد على نظم معلومات المسافرين من أجل تشجيع الانتقال بوسائل النقل الأكثر احتراما للبيئة- نظام مراقبة البيئة لغازات العوادم».



أوضح الوزير، أن هناك خطة لاستخدام حافلات تعمل بالوقود النظيف «استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وأنظمة الأتوبيسات السريعة BRT»، كما استعرض مقارنة لاستخدام السيارة الخاصة باتوبيسات BRT بما تشمله من وفر الوقود والإنبعاثات والمساحة المستخدمه بما يؤدي إلى توفير الوقود وتقليل الإنبعاثات الضارة وتقليل الزحام.



وفي ختام كلمته أوضح الوزير، أن العالم وضع خطة لزيرو إنبعاثات وزيرو حوادث عام 2050 وأن استراتيجية وزارة النقل ترتكز على الإصرار على تحقيق الأهداف المخططة حتى 2030 والتطلع على كل ما هو جديد في المستقبل.