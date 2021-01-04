شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المخابرات العامة يبحث ملفات التعاون الثنائي مع القيادات السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة إلى الخرطوم، الاثنين، حيث التقى خلال الزيارة بكل من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، والفريق اول ركن جمال عبدالمجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة للسودان.

تناولت لقاءات رئيس المخابرات العامة بالخرطوم ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية ومستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

ونقل رئيس المخابرات العامة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجددا التهنئة للسودان قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الاستقلال، ومؤكدا حرص مصر المطلق لمواصلة دعمها للسودان في المجالات كافة.