شكرا لقرائتكم خبر عن للتأكد من مخزون الأكسجين.. وكيل «صحة الشرقية» يزور مستشفى بلبيس المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، الاثنين، تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطواريء، والإجراءات المتبعة بالمستشفي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، والتأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، وشدد على ضرورة الإلتزام بخطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، عن التخصصات الطبية الأخري، لمنع إنتشار العدوي، كما قام بالتأكد من توافر الكميات اللازمة من الأكسجين.

كما قام وكيل الوزارة بتفقد أعمال التطوير التي تمت بالمعمل الرئيسي بالمستشفي، وقام بمتابعة سير العمل بمبني الحميات، ووجه بسرعة الإنتهاء من تجهيزه وفرشه، بعد تغذيته بشبكة الأكسجين، كما تفقد وحدة الأشعة المقطعية والتي تم دعمها للمستشفي خلال الفترة السابقة بأكثر من 4 ملايين جنيه، وأكد على ضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، مشددا على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى.