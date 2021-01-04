شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتفقد تطوير شارع الجيش والشاطئ العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أعمال التطوير بشارع الجيش بنطاق حي السويس بداية من ميدان الخضر وحتي بورتوفيق، يرافقه خلالها الدكتورعبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.



أكد المحافظ، على تكثيف العمل وزيادة معدلات تنفيذ الأعمال للانتهاء منها، مشددا على أهمية إنشاء شبكة صرف أمطار بالشارع، وأثناء التفقد حث اللواء عبدالمجيد صقر المواطنين على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف هذه القرارات وتوقع غرامات على المخالفين.

كما تفقد المحافظ والقيادات التنفيذية الشاطئ العام الجديد لمتابعة سير العمل والإنشاءات.